7 دول على خشبة "المسرح الحر" في الأردن
تحت شعار "المجاز الذي علم الكلمات" تنطلق الدورة 18 من مهرجان المسرح الحر الدولي، في 20 حزيران المقبل، على مسارح المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان.
وستشارك 6 دول بستة عروض مسرحية وهي فلسطين، السعودية، مصر، تونس، بلغاريا وإيطاليا، ستضاف إلى عدد من المسرحيات الأردنية، التي تم اختيارها للمشاركة.
وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه سيتم اختيار لجنة تحكيم من الأسماء الفنية المسرحية العربية البارزة، من خارج الدول المشاركة، تحقيقا للشفافية، على أن تعلن أسماء العروض المشاركة ولجان التحكيم خلال فترة وجيزة.
وتنوي إدارة المهرجان تقنين حضور عدد ضيوف المهرجان، بسبب قلة الإمكانيات المادية المتاحة، وتوجيهها باتجاه استضافة العروض بدلا من الأفراد، وفق "بترا".