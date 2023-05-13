7 دول على خشبة "المسرح الحر" في الأردن

تحت شعار "المجاز الذي علم الكلمات" تنطلق الدورة 18 من مهرجان المسرح الحر الدولي، في 20 حزيران المقبل، على مسارح المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان.

وستشارك 6 دول بستة عروض مسرحية وهي فلسطين، السعودية، مصر، تونس، بلغاريا وإيطاليا، ستضاف إلى عدد من المسرحيات الأردنية، التي تم اختيارها للمشاركة.