عروض مسرحية من 30 دولة تشارك في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

وبجانب عروضه المسرحية القائمة على الممثل الواحد ينظم المهرجان 11 ندوة تطبيقية وحوارات نقدية تناقش موضوعات العروض وتطرح تساؤلاتها الوجودية والفكرية، إضافة إلى الورش المسرحية التفاعلية التي تستهدف المواهب الإبداعية لتبادل الأفكار واكتساب المعارف حول المسرح والفنون الأدائية.

كما ينعقد خلال المهرجان ملتقى حواري يشارك فيه رؤساء الوفود ورؤساء المهرجانات المسرحية العربية، إضافة إلى ندوة بعنوان (تحديات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما على مدار 20 عاما بين الفكرة والانطلاقة والاستمرار) يتحدث فيها مدير المهرجان محمد الأفخم والفنان الإماراتي عبد الله راشد.

ويستمر المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 2003 وتنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حتى 24 شباط فبراير.