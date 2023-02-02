عروض مسرحية من 30 دولة تشارك في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
تنطلق الدورة العاشرة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما بدولة الإمارات يوم 17 شباط فبراير بمشاركة عروض مسرحية من 30 دولة وحضور 500 ضيف من الشخصيات المسرحية المؤثرة والرائدة بمجال الفنون الأدائية.
وقال رئيس المهرجان محمد سعيد الضنحاني اليوم الخميس إن "المهرجان يستقطب في نسخته هذا العام العشرات من عروض المونودراما العربية والأجنبية على مسرحي جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وبيت المونودراما بمدينة دبا الفجيرة".
وبجانب عروضه المسرحية القائمة على الممثل الواحد ينظم المهرجان 11 ندوة تطبيقية وحوارات نقدية تناقش موضوعات العروض وتطرح تساؤلاتها الوجودية والفكرية، إضافة إلى الورش المسرحية التفاعلية التي تستهدف المواهب الإبداعية لتبادل الأفكار واكتساب المعارف حول المسرح والفنون الأدائية.
كما ينعقد خلال المهرجان ملتقى حواري يشارك فيه رؤساء الوفود ورؤساء المهرجانات المسرحية العربية، إضافة إلى ندوة بعنوان (تحديات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما على مدار 20 عاما بين الفكرة والانطلاقة والاستمرار) يتحدث فيها مدير المهرجان محمد الأفخم والفنان الإماراتي عبد الله راشد.
ويستمر المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 2003 وتنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حتى 24 شباط فبراير.