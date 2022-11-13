دور نشر لـ"إرم نيوز": زخم معرض الشارقة للكتاب زاد عمّا كان قبل "كورونا"

عودة نبض الكتاب

معرض الشارقة الدولي للكتاب "متميز دائماً على المستويين الإقليمي والعالمي، ويبهرنا كل عام بما هو جديد"، كما تؤكد نور عرب، مديرة ومؤسِّسة دار "نور" للنشر – الإمارات العربية المتحدة، وتقول إن "المعرض هذه السنة، وللعام الثاني على التوالي، هو الأكبر على مستوى العالم فيما يخص حقوق النشر والترجمة".

وتضيف نور عرب في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن "تخطي عقبة جائحة كورونا ساعد كثيراً في تحقيق المزيد من التلاقي بين الثقافات من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من كل حدبٍ وصوب، ويمكن القول إننا عُدنا إلى نبض الكتاب، وبالتالي عُدنا إلى الحياة".

وتؤكد عرب أن "المعرض هذا العام، كما في كل عام، حقق الأهداف المرجوة منه من حيث مدّ جسور التواصل وربط أوصال العالم بعضها ببعض ثقافياً، فضلاً عن العدد الكبير للفعاليات التي أبهرت الحضور من حيث تنوعها وثرائها".