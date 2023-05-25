فعاليات استثنائية تعزيزًا لثقافة الطفل في "أبوظبي للكتاب"
يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الحالية بالأطفال، حيث خصص قاعات كاملة في مختلف المجالات الثقافية، لإثراء معرفتهم وتقديم المتعة والفائدة لهم.
وخصص المعرض عدة أجنحة، مستوحاة من عالم الأطفال، ومن أبرزها "احتفالية هاري بوتر"، و"عالم الفضاء"، و"الميتافيرس"، و"شارع العلوم"، ومجموعة من الفعاليات والأنشطة.
هوغورتس وهاري بوتر
تتضمن احتفالية "هوغورتس.. هاري بوتر"، التي أطلقها المعرض، إنشاء تصميم مستوحى من أجواء السلسلة الشهيرة، بما يجعل الأطفال يعيشون ويتجولون في عالم "ويزاردينج فان" بين القاعة الكبرى والدرج الكبير، وكذلك المشاركة في أنشطة تتعلق بهذه الفعالية، مثل: اختبار مهاراتهم في استخدام العصا السحرية، والتقاط الصور وهم يرتدون "قبعة الاختفاء"، إضافة إلى العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للفعالية.
عالم الفضاء
وينتقل الأطفال من عالم الخيال والسحر إلى عالم الفضاء وتقنياته، إذ يمكنهم الانطلاق في رحلة مثيرة لاستكشاف المجرات، ويتجولون بين القمر والمريخ وكواكب أخرى باستخدام مكوك الفضاء الخاص بهم، والذي تم تصميمه على وجه الخصوص لتمكين الأطفال من عيش تجربة رائد الفضاء الحقيقي والاطلاع عن قرب على عجائب الفضاء والهندسة الروبوتية الفضائية.
ويمكنهم كذلك استكشاف أسرار الكون بطريقة تفاعلية عبر محطة الواقع الافتراضي للفضاء، كما يمكنهم تجربة قيادة مكوك فضائي، والتصرف كما يفعل رواد الفضاء في محطة الفضاء حيث لا توجد جاذبية.
الميتافيرس
اختارت وزارة التربية والتعليم في النسخة الـ32 من معرض أبوظبي للكتاب، تخصيص ركن للعالم الافتراضي والميتافيرس، والمخصصة للفئة العمرية من 10 سنوات فما فوق، إذ يمكنهم عيش تجربة نظارات الواقع المعزز، والانتقال إلى الواقع الافتراضي.
كما يقدم جناح دائرة التعليم والمعرفة تقنيات حديثة للطلبة، يمكنهم من خلالها اكتساب معارف جديدة والاطلاع على كيفية استخدامها بطريقة مفيدة.
أنشطة تفاعلية
كما تمتاز أجنحة أخرى بأنشطتها التفاعلية، مثل: قراءة القصص، وورش العمل. فيما ينظم المعرض في دورته الحالية برنامجًا تعليميًّا متخصصًا في الفترة الصباحية لطلاب المدارس من خلال مجموعة من كتاب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تشمل الفعاليات ورش العمل الفنية في ركن الفن، وورش الطهي في ركن أطباق وثقافات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والتعليمية وأدب الأطفال، إلى جانب ورش عمل وعروض ومسابقات، تستمر طوال مدة المعرض وعلى مدى ساعات عمله.
شارع العلوم
يتيح "شارع العلوم" للأطفال والطلبة الانخراط في التجارب العلمية، واكتشاف العناصر وخصائصها، وكذلك التعرف إلى العديد من الحقائق العلمية بطريقة تفاعلية مثيرة مع مشرفين مدربين.
يُذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي انطلق في الـ22 من مايو/ أيار، يواصل فعالياته حتى الـ28 من مايو/أيار الجاري.