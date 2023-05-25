فعاليات استثنائية تعزيزًا لثقافة الطفل في "أبوظبي للكتاب"

عالم الفضاء

وينتقل الأطفال من عالم الخيال والسحر إلى عالم الفضاء وتقنياته، إذ يمكنهم الانطلاق في رحلة مثيرة لاستكشاف المجرات، ويتجولون بين القمر والمريخ وكواكب أخرى باستخدام مكوك الفضاء الخاص بهم، والذي تم تصميمه على وجه الخصوص لتمكين الأطفال من عيش تجربة رائد الفضاء الحقيقي والاطلاع عن قرب على عجائب الفضاء والهندسة الروبوتية الفضائية.

ويمكنهم كذلك استكشاف أسرار الكون بطريقة تفاعلية عبر محطة الواقع الافتراضي للفضاء، كما يمكنهم تجربة قيادة مكوك فضائي، والتصرف كما يفعل رواد الفضاء في محطة الفضاء حيث لا توجد جاذبية.