انطلاق الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب

انطلقت الدورة السابعة والثلاثون من معرض تونس الدولي للكتاب اليوم الجمعة في قصر المعارض في الكرم، بمشاركة 279 دار نشر من 22 دولة من بينها العراق "ضيف الشرف" هذا العام.