انطلاق الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب
انطلقت الدورة السابعة والثلاثون من معرض تونس الدولي للكتاب اليوم الجمعة في قصر المعارض في الكرم، بمشاركة 279 دار نشر من 22 دولة من بينها العراق "ضيف الشرف" هذا العام.
يشمل برنامج المعرض نحو 100 فاعلية موجهة للبالغين وما يقرب من 300 نشاط للأطفال واليافعين
وتقام الدورة الجديدة الممتدة حتى السابع من مايو/ أيار تحت شعار (حلّق.. بأجنحة الكتاب)، وتحمل اسم وزير الشؤون الثقافية الراحل البشير بن سلامة.
شهد الافتتاح الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني.
ويشمل برنامج المعرض نحو 100 نشاط، موجه للبالغين وما يقرب من 300 نشاط للأطفال واليافعين.