"المرقش" لصالح اليامي.. إعادة كتابة التاريخ بتقنية الذكاء الاصطناعي

تمكن الباحث والروائي السعودي صالح بن عايض اليامي من إعادة تقديم قصة أحد أبرز شعراء الجاهلية "المرقش" بأسلوب روائي شيق، مستعينا بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقريب سيرة هذا الشاعر بأقرب صورة واقعية.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، يأخذنا الروائي اليامي إلى ذلك العصر، معيدا إحياء سيرة الشاعر، وقد مزج السرد الروائي باللغة الشعرية، مسلطا الضوء على أبرز ملامح قصته المأساوية والبطولية في حرب البسوس.

وتختلط الرواية التي حملت اسم الشاعر "المرقش" بقصة بطولته وعشقه لابنة عمه "أسماء"، التي حرمه منها عمه، وقام بتزويجها إلى رجل آخر في غيابه، ثم ادّعى أنها ماتت، وبعد أن اكتشف "المرقش" حقيقة الأمر رحل إلى منطقة نجران، مثلما يروي عنه حفيده الشاعر المعروف طرفة بن العبد:

فَلَمّا رَأى أَن لا قَرارَ يُقِرُّهُ

وَأَنَّ هَوى أَسماءَ لا بُدَّ قاتِلُه

تَرَحَّلَ مِن أَرضِ العِراقِ مُرَقِّشٌ

عَلى طَرَبٍ تَهوي سِراعاً رَواحِلُه

إِلى السَروِ أَرضٌ ساقَهُ نَحوَها الهَوى

وَلَم يَدرِ أَنَّ المَوتَ بِالسَروِ غائِلُه

وتأتي "الخيانة" لتنهي فصول حياة الشاعر المأساوية، حيث يغدر به أصحابه، وعندما يداهمه الموت يطلب إرسال خاتمه في وعاء حليب مع الراعي إلى حبيبته أسماء، فتعرف من ذلك أنه المرقش، وقد مات ضحية للحب والوفاء، مخلدا حقبة ثرية من الزمن، شهدت صراعات وحروبا، وكذلك منحت قصائد تاريخ بأكمله للعرب.