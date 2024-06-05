الإعلان عن الفائزين بجائزة سمير القصير لحرية الصحافة‎

أعلنت "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة"، الثلاثاء، عن أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة، وكان من بين الفائزين أسماء من اليمن ومصر وسوريا.

وفازت الصحفية السورية هديل عرجه المتخصصة في قضايا الأطفال بمناطق الحروب والصراعات بالجائزة عن فئة "التحقيق الاستقصائي".

ويتناول التحقيق الذي حمل عنوان "البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري" استخدام بعض العائلات أدوية هرمونية لتسريع عملية البلوغ لدى الفتيات الصغيرات بهدف تزويجهن.