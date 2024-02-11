باص الثقافة بعمان.. مشروع فكري يوفر للقراء إمكانية التبادل والاستعارة (صور)

فيما يقول وليد عبد الرحمن (26) عامًا حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية "هنا أجد الكتب الأصلية غير المقلدة، وأنا باستمرار أزور الباص وأجد حاجتي من الكتب، وأنا أميل لفكرة قراءة الكتاب الورقي وهي أفضل وأمتع كثيرًا من قراءة الكتب إلكترونيًّا".

أما رند البدري (32) عامًا فتقول، إنها تأتي إلى باص الثقافة للتزود بآخر إصدارات كتب التنمية البشرية والتطور الذاتي والمهارات، فيما تقول صديقتها ميسم فضة (28) عامًا إنها تميل إلى كتب الطاقة وبعض المؤلفات الدينية وبعض الكتب في مجال تخصصها بالهندسة.

وبفكرة هذا المشروع، تكون مكتبة حمزة المعايطة من بين المكتبات القلائل التي تبيع الكتاب الأصلي رغم غلاء سعره، إلا أن لدى المعايطة أسلوبًا خاصًا في بيع الكتب بأنْ أوجد فكرة تقدير القارئ لثمن الكتاب ويدفع ما يشاء، مثلما يتيح إمكانية استعارة الكتب مقابل دينارين شهريًّا على أن يقوم القارئ بتأمين ثمن الكتاب كاملًا، ويسترد أمواله بعد إعادة الكتاب المستعار، كما إنه يتيح إمكانية تبادل الكتب، فمن كان لديه كتاب فرغ من قراءته ويريد استبداله فهذا متاح لدى باص الثقافة.