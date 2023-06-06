"جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" تعلن عن المترشحين
أعلنت "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" بإشراف جامعة "الشرق الأوسط" الأمريكية في الكويت، عن ترشح 198 مجموعة قصصية من 23 دولة عربية وأجنبية في دورتها السادسة 2023/2022.
وتأتي المشاركات من مصر في المركز الأول بـ80 قصة قصيرة، تليها سوريا بـ17 قصة قصيرة، فالعراق بـ15 قصة، والمغرب بـ12 قصة، وتونس والأردن كل منهما عشر قصص قصيرة، ثم الجزائر والكويت والسعودية بـ7 قصص قصيرة لكل منها، والبحرين وفلسطين وسلطنة عمان بـ5 قصص قصيرة لكل منها، وبعدها لبنان والسودان واليمن بـ3 قصص لكل منها، بينما تأتي موريتانيا وإريتريا بقصة قصيرة واحدة لكل منهما.
وتشارك كذلك دول أجنبية في المسابقة، إذ ترشحت السويد بقصتين قصيرتين، بينما ترشحت الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وهولندا وجمهورية الدومينيكان بقصة قصيرة لكل منها.
وبلغ عدد الكتاب المشاركين في الجائزة 143 كاتبًا، بينما بلغ عدد الكاتبات 55، بنسبة مشاركة نسائية وصلت إلى 28%، وبلغ عدد ترشيحات المؤلف 176 مؤلفًا، وعدد ترشيحات الناشر 22، فيما تميزت هذه الدورة بمشاركة لافتة للكتاب الخليجيين وصلت إلى 27 كاتبًا.
ومن المقرر الإعلان عن القائمة الطويلة مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم، والقائمة القصيرة في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2024، فيما ستقام احتفالية الجائزة السنوية بحرم جامعة "الشرق الأوسط" في الكويت.
ويمنح الفائز بالجائزة مبلغًا وقدره 20 ألف دولار ودرعًا وشهادة، ويتم منح الكتاب الأربعة المتأهلين للقائمة القصيرة مبلغ 5 آلاف دولار مع درع وشهادة الجائزة.