"جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" تعلن عن المترشحين

ومن المقرر الإعلان عن القائمة الطويلة مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم، والقائمة القصيرة في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2024، فيما ستقام احتفالية الجائزة السنوية بحرم جامعة "الشرق الأوسط" في الكويت.

ويمنح الفائز بالجائزة مبلغًا وقدره 20 ألف دولار ودرعًا وشهادة، ويتم منح الكتاب الأربعة المتأهلين للقائمة القصيرة مبلغ 5 آلاف دولار مع درع وشهادة الجائزة.