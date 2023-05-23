جائزة "طائر الشمس الفلسطيني" في مهرجان أيام فلسطين السينمائية

يستعد مهرجان أيام فلسطين السينمائية، لفعالياته التي ستقام خلال الفترة 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين، في: القدس، ورام الله، وحيفا، وغزة، وبيت لحم.

ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، نظمت مؤسسة "فيلم لاب" المهرجان الذي سيعرض حوالي 80 فيلمًا بين القصيرة، والطويلة، والمنوعة.