جائزة "طائر الشمس الفلسطيني" في مهرجان أيام فلسطين السينمائية
يستعد مهرجان أيام فلسطين السينمائية، لفعالياته التي ستقام خلال الفترة 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين، في: القدس، ورام الله، وحيفا، وغزة، وبيت لحم.
ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، نظمت مؤسسة "فيلم لاب" المهرجان الذي سيعرض حوالي 80 فيلمًا بين القصيرة، والطويلة، والمنوعة.
وجائزة "طائر الشمس الفلسطيني" ستكون متاحة لجميع الأفلام المختارة للمنافسة، بصرف النظر عن جنسية الفيلم والموضوع الذي يتناوله، أما جائزة الإنتاج، فستقتصر على الأفلام الفلسطينية أو التي تتحدث عن فلسطين. وفقًا لمؤسس المهرجان حنا عطالله
ومن فعاليات الملتقى "برنامج رام الله" الذي يُنظَّم بالشراكة مع مؤسسة عبدالمحسن القطان، والمركز الثقافي الفرنسي الألماني، تخصيص جائزة لخدمات ما بعد الإنتاج (الصوت وتصحيح الألوان، وغيرها) لأحد المشاريع المتقدمة من بين الأفلام القصيرة العربية غير الفلسطينية.
وخلال فترة المهرجان سيصدر كتاب يناقش واقع وتحولات السينما الفلسطينية في العقود الأخيرة، كما سيتم إصدار مجلة للتعريف بالمهرجان وبالأفلام التي عُرضت خلال مسيرته.
وتشهد فعاليات الدورة المقبلة للمهرجان، إعلان الفائزين بجوائز برنامج "حكايات طائر الشمس"، الذي يتم فيه تطوير أفلام للأطفال واليافعين من خلال مِنَح إنتاج قيمتها 20 ألف دولار. كما ستعقد مجموعة من حلقات العمل والحلقات النقاشية.