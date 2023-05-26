تضرر من انفجار مرفأ بيروت.. "متحف سرسق" يفتح أبوابه (صور)

يفتح متحف سرسق الشهير أبوابه، اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية، بعد أن تضرر من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس عام 2020.

ويقع متحف نقولا إبراهيم سرسق، الذي شيده رجل الأعمال والتاجر المحب للفنون عام 1912، في الشارع المعروف في بيروت باسم "حي السراسقة".

وأوضح تحقيق نشره موقع "الأخبار" أن المتحف عبارة عن مبنى أنيق ذي طراز معماري تختلط فيه الملامح العثمانية بالإيطالية.

وقال إن سرسق أوصى بنقل ملكية قصره ومحتوياته إلى مدينة بيروت، شرط أن تحوِّله إلى متحف فني، فتحقق ذلك بعد وفاة صاحبه عام 1952.

بات القصر متحفًا بشكل رسمي عام 1961، واستمر نشاطه حتى خلال سنوات الحرب الأهلية، إلى أن جاء عام 2008، عندما تقرر إقفاله مؤقتًا لتجديده وتوسعته.