"فنان بريشة فنان".. مقاربة فنية مغايرة بين الذات والموضوع

مقاربة مختلفة حملها معرض "فنان بريشة فنان" الذي أقيم في صالة عشتار للفنون التشكيلية بدمشق، إذ إن المسافة بين ذات الرسام وموضوعه فيها شيء مُغاير هذه المرة، حيث قام الفنان برسم ثلاث لوحات يتضمن كل منها بورتريه لأحد أصدقائه من المبدعين في الحقل التشكيلي، وذلك ببصمته الخاصة، مع محاولة لتصوير دواخل شخصياته وإبرازها على سطح اللوحة بالخطوط والألوان وغيرها من التقنيات.

أول أعمال المعرض كانت ثلاثية للفنان إدوار شهدا موضوعها واحد هو الفنان غسان النعنع، وفق أنماط مختلفة من الإضاءة، بحيث تبدو كأنها تنويعة في استقصاء روح الموضوع، مع التلاعب بشفافيات اللون والتنويع في إزاحة النور بغية الوصول إلى قراءات مختلفة في شخصية النعنع المعروفة بعشقها للضوء وتماهيها مع طيف الألوان، وتجدُّدِها المستمر واجتهادها في اقتناص الجمال بصيغة المضارع المستمر.

عبد الله مراد لم يرغب بأن يحدد موضوعه بدقة، بل تركه بصيغته المجهولة، إذ رسم ثلاث لوحات، صوَّرَ من خلالها ثلاثة فنانين، لكنهم غير معروفي الهوية، وكأنه بذلك حاول مقاربة مفهوم الفنان أكثر من تحديد ملامح خاصة به، فمرةً بملامح عابسة في فضاء متَّشح بالبياض، وأخرى نصف بورتريه يُصارع أفكاره على خلفية وردية، وثالثة مستكين في أسفل اللوحة بنصفي وجهين متعاكسين نوعاً ما، جاعلاً من الفنانين الثلاثة في طور التشكُّل، من دون صياغة نهائية لهم ولهواجسهم.