بيع أعمال فنية بقيمة 4.8 مليون ريال في أول مزاد فني في السعودية (فيديو وصور)

بيع أعمال فنية بقيمة 4.8 مليون ريال في أول مزاد فني في السعودية (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شهد بيت نصيف التاريخي الواقع في جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، وبلغت مبيعاته 4.8 مليون ريال.

وحمل المزاد عنوان ”الفن للبلد“ ويشارك فيه أكثر من 40 عملًا فنيًا لفنانين سعوديين وعرب. وأشرفت ”دار كريستيز“ العالمية للمزادات الفنية على المزاد السعودي الذي أقامته وزارة الثقافة.

وحضر المزاد عشاق اقتناء الأعمال الفنية، في أول فرصة تتاح لهم في السعودية، إلى جانب نخب ثقافية سعودية تضم كتَّابًا، وإعلاميين، وفنانين.

وسيعود ريع المزاد لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

ويقول القائمون على المزاد إنه يستهدف نقل مفهوم المزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره.

ويعوَّل فنَّانو المملكة على التجربة الجديدة في إثراء أعمالهم الفنية من خلال إمكانية عرضها في مزادات تشرف عليها دور عالمية داخل المملكة.

وكان بيت نصيف التاريخي قد فتح أبوابه، مطلع الأسبوع الجاري، أمام العموم لمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة قبل بيعها في المزاد.

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