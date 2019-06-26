بيع أعمال فنية بقيمة 4.8 مليون ريال في أول مزاد فني في السعودية (فيديو وصور)

شهد بيت نصيف التاريخي الواقع في جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، وبلغت مبيعاته 4.8 مليون ريال.

وحمل المزاد عنوان ”الفن للبلد“ ويشارك فيه أكثر من 40 عملًا فنيًا لفنانين سعوديين وعرب. وأشرفت ”دار كريستيز“ العالمية للمزادات الفنية على المزاد السعودي الذي أقامته وزارة الثقافة.

4,800,000 ريال الحصيلة الإجمالية لمزاد "الفن للبلد" الذي أقيم في بيت نصيف التاريخي بجدة البلد بمشاركة واسعة من المهتمين باقتناء الأعمال الفنية، وذلك في أول مزاد فني خيري في المملكة.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/vqebIj17Ro — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) June 26, 2019

وحضر المزاد عشاق اقتناء الأعمال الفنية، في أول فرصة تتاح لهم في السعودية، إلى جانب نخب ثقافية سعودية تضم كتَّابًا، وإعلاميين، وفنانين.

في مزاد "الفن للبلد".. أول مزاد فني في المملكة، تنظمه #وزارة_الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز. pic.twitter.com/FoHiAK33o8 — رجا ساير المطيري (@Rjasair) June 26, 2019

وسيعود ريع المزاد لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

جمال الفن يلتقي مع شغف الحضور في معرض مزاد "الفن للبلد" الذي تقيمه #وزارة_الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز للمزادات الفنية في بيت نصيف التاريخي بجدة البلد. pic.twitter.com/2B7UJ3qfmT — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) June 24, 2019

ويقول القائمون على المزاد إنه يستهدف نقل مفهوم المزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره.

ويعوَّل فنَّانو المملكة على التجربة الجديدة في إثراء أعمالهم الفنية من خلال إمكانية عرضها في مزادات تشرف عليها دور عالمية داخل المملكة.

وكان بيت نصيف التاريخي قد فتح أبوابه، مطلع الأسبوع الجاري، أمام العموم لمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة قبل بيعها في المزاد.