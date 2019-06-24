الأمير محمد بن سلمان وبومبيو في مطعم بجدة (فيديو)

رصد مقطع فيديو نشره مصور سعودي معروف، جلسة غداء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

وظهر الأمير محمد مع عدد من المسؤولين برفقة وزير الخارجية الأمريكي وهم يتناولون الطعام، في جلسة بسيطة تخلو من أي مبالغات، في المكان الواقع على كورنيش جدة.

سمو سيدي #ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.#موسمكم_في_الواجهة_البحرية pic.twitter.com/2nX6Bcr7OP — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) June 24, 2019

وكان بومبيو قد وصل، اليوم الإثنين، إلى المملكة، وبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال بومبيو، الذي سيتوجه إلى الإمارات بعد السعودية، للصحفيين قبل أن يغادر واشنطن، إن الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات مع طهران، حتى مع اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية ”كبيرة“ جديدة على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: ”سنتحدث مع (السعودية والإمارات) بخصوص ضمان المواءمة بين مواقفنا الاستراتيجية، وكيف يمكننا بناء ائتلاف عالمي، ائتلاف… يتفهم هذا التحدي“.