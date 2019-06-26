إنقاذ 3 عائلات احتجزتهم نيران حريق داخل مبنى في السعودية (صور)

أنقذت كوادر الدفاع المدني في السعودية، اليوم الأربعاء، 3 عائلات مكونة من 8 أفراد، بعدما احتجزتهم النيران داخل مبنى سكني تجاري في محافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر وسط غرب البلاد.

ونقلت صحيفة ”الرياض“ عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، قوله: إنّ ”حريقًا نشب في المبنى المكون من أربعة أدوار والمكسي بألواح الكلادنج، حيث لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية وتمت مباشرة العمل لتحرير المحتجزين وعددهم ثلاث أسر من ثمانية أشخاص“.

وأضاف الجهني أنّه ”تمت معالجة ست حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر، ونقلت أم تحمل الجنسية الهندية وطفلتها مختنقتين بالدخان لمستشفى ينبع العام وحالتهما مستقرة، وتمت مكافحة الحريق من الداخل وعن طريق سيارة السلالم من الخارج ومنع انتشاره والسيطرة عليه، كما تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة“.