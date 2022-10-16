مسرحية "نقيق" السورية.. تبادل الأدوار بين الضحايا

عاد النشاط إلى مسرح الحمراء العريق بدمشق، بعرض حمل عنوان "نقيق" أعده وأخرجه الدكتور عجاج سليم، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية سابقاً، وصاحب الخبرة الطويلة في العمل المسرحي محلياً وعربياً.

ويقدم سليم في هذا العرض، الذي يستمر خمسة عشر يوماً، توليفة بصرية لنصّ يتناول الحالات الإنسانية زمن الحرب، وتبادل الأدوار بين الضحايا الذين يحاولون الانتصار في دوائرهم الضيقة، لكنهم في الواقع يبقون مهزومين.

وسبق لنص مسرحية "نقيق" للكاتبة روعة سنبل، أن فاز بمسابقة الهيئة العربية للمسرح عام 2020 بعنوان "الخيال والكتابة خارج النمط".