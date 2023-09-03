"تاتامي".. فيلم إسرائيلي- إيراني يعرض في مهرجان البندقية بعد تصويره سرًا

قالت المخرجة الإيرانية زهراء أمير إبراهيمي، والمخرج الإسرائيلي جاي ناتيف، اليوم الأحد، إن أول فيلم من إخراج إيراني - إسرائيلي مشترك جرى تصويره سرًا لمنع تدخل محتمل من طهران.

وعُرض فيلم "تاتامي" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي مطلع الأسبوع الجاري، وتلقى تصفيقًا حارًا ووقوفًا من الحاضرين.

ويسلط الفيلم الضوء على بطولة عالمية لرياضة الجودو، وتدور الأحداث خلال يوم واحد، إذ تؤمر بطلة جودو إيرانية، تؤدي دورها الممثلة الأمريكية آريين ماندي التي تتحدث الفارسية، بادعاء تعرضها لإصابة لتفادي مواجهة محتملة مع منافسة إسرائيلية.

وصورت زهراء وناتيف الفيلم في جورجيا، التي يمكن للإيرانيين دخولها بشكل يسير، وبقي كل منهما في فندق مختلف عن الآخر، وتحدثا بالإنجليزية، ولم يفصحا عن أنهما يصوران فيلمًا مشحونًا بالقضايا السياسية.