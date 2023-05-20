"الاستدامة" أبرز عناوين أبوظبي للكتاب في نسخته الـ32

ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، يوم الاثنين، بحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكرين وبمشاركة 90 دولة.

وستشهد نسخة هذا العام من المعرض تسليط الضوء على أكثر الطرق فاعلية في الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وسيخصص المعرض العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية للحديث عن الاستدامة بمفهومها الشامل وسبل تفعيلها في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، وذلك باستضافة أهم النشطاء الدوليين في هذا المجال.

ومن أبرزهم الفنان العالمي "فيليكس سمبر" المتخصص في استخدام المواد الورقية والمواد الصديقة للبيئة بصورة لافتة، والذي اشتهر بمنحوتاته الورقية المطاطية التي تحاكي العقل، وشغفه الدائم في البحث عن طرق جديدة لدمج مواد الحياة اليومية في أعماله.

تركيا.. وابن خلدون

وستحل تركيا ضيف شرف نسخة هذا العام من أبوظبي للكتاب من خلال العديد من البرامج والفعاليات والندوات، التي تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وسبل تعزيز الحوار بينهما.

وسيستعرض المعرض تاريخ الأدب التركي والشعر العربي والتركي والتراجم الأدبية بين اللغتين، وسيمنح الزوار فرصة المشاركة في الحوارات والندوات حول موضوعات عدة منها "النساء تغيّر قواعد اللعبة" و"الفلسفة للأطفال" و"ثقافة الطهي التركية"، والاستماع إلى مؤلّفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، ومحمد حقي صوتشين.

ويضم الجناح التركي الخاص عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول.

وكذلك، يحتفي معرض أبوظبي هذا العام بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون، مؤسّس علم الاجتماع، من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه.