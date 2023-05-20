"الاستدامة" أبرز عناوين أبوظبي للكتاب في نسخته الـ32
ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، يوم الاثنين، بحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكرين وبمشاركة 90 دولة.
وستشهد نسخة هذا العام من المعرض تسليط الضوء على أكثر الطرق فاعلية في الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وسيخصص المعرض العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية للحديث عن الاستدامة بمفهومها الشامل وسبل تفعيلها في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، وذلك باستضافة أهم النشطاء الدوليين في هذا المجال.
ومن أبرزهم الفنان العالمي "فيليكس سمبر" المتخصص في استخدام المواد الورقية والمواد الصديقة للبيئة بصورة لافتة، والذي اشتهر بمنحوتاته الورقية المطاطية التي تحاكي العقل، وشغفه الدائم في البحث عن طرق جديدة لدمج مواد الحياة اليومية في أعماله.
تركيا.. وابن خلدون
وستحل تركيا ضيف شرف نسخة هذا العام من أبوظبي للكتاب من خلال العديد من البرامج والفعاليات والندوات، التي تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وسبل تعزيز الحوار بينهما.
وسيستعرض المعرض تاريخ الأدب التركي والشعر العربي والتركي والتراجم الأدبية بين اللغتين، وسيمنح الزوار فرصة المشاركة في الحوارات والندوات حول موضوعات عدة منها "النساء تغيّر قواعد اللعبة" و"الفلسفة للأطفال" و"ثقافة الطهي التركية"، والاستماع إلى مؤلّفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، ومحمد حقي صوتشين.
ويضم الجناح التركي الخاص عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول.
وكذلك، يحتفي معرض أبوظبي هذا العام بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون، مؤسّس علم الاجتماع، من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه.
احتفاء بالجوائز
ويتيح المعرض لقاء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 في إطار الجلسات الحوارية إلى جانب فعاليات توقيع كتبهم وبرنامج الندوات المصاحب على مدار الأسبوع، كما يتخلل المعرض الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" وتكريم المرشحين في قائمتها القصيرة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 15 عاما على احتضان أبوظبي للجائزة.
وسيتمكن زوار المعرض من الاستماع إلى عدد من المفكرين والأدباء والفنانين العالميين بمن فيهم مات ريدلي مؤلّف كتاب "المتفائل العقلاني" وكتاب "كيف يعمل الابتكار" وخبيرة أخلاقيات التكنولوجيا د. كاريسا فيليز، التي تتناول في محاضرتها كيف نحافظ على خصوصياتنا في عالم التكنولوجيا، والمخرج علي تبريزي، الذي يتحدّث عن فيلمه الوثائقي "مؤامرة على البحار"، المصنف ضمن أكثر 10 أفلام وثائقية مشاهدة على شبكة نتفليكس في 2021.
فعاليات متنوعة
يعود البرنامج المهني مجددا إلى المعرض عبر أكثر من 40 فعالية من بينها جلسات حوارية تتناول التسويق والترجمة والشراكات وتطوير المحتوى والنشر، بمشاركة خبراء من مختلف مجالات النشر ومنصات التواصل الاجتماعي والتسويق، يبحثون موضوعات الاستدامة في صناعة النشر والذكاء الاصطناعي والنشر الإلكتروني والنشر الذاتي.
ويولي المعرض أهمية خاصة لبرامج الأطفال والناشئة من خلال تقديم قائمة من الأنشطة والعروض على مدار اليوم من الجلسات القرائية وورش عمل لمؤلّفين ورسّامين للأطفال إلى عروض مسرح العلوم وغيرها.
من جهة أخرى يعقد "المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية" فعاليات دورته الثانية يومي 21 و22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" مسلطا الضوء على أحدث التوجهات في قطاع النشر وتطوير المحتوى العربي والصناعات الثقافية والإبداعية عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش وفعاليات التواصل وورش العمل مع التركيز على موضوع "تطويع السرد القصصي".
ويبحث المؤتمر أدب الخيال العلمي العربي والتعليم الترفيهي والتقنيات الناشئة، ويرحب بنخبة من المتحدّثين في مجال القصص المصوّرة والذكاء الاصطناعي.
ويشهد المعرض، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 2000 فعالية متنوعة.