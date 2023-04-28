لأول مرة.. اكتشاف تمثال لـ"بوذا" في مصر

أعلن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف تمثال لبوذا من العصر الروماني وذلك لأول مرة في مصر.

ونقل "موقع RT" عن وزيري أن البعثة الأثرية البولندية الأمريكية المشتركة والعاملة في مدينة برنيكي على ساحل البحر الأحمر والتي اكتشفت التمثال تعمل بالموقع منذ عام 1994 تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، مؤكدا على أن "موسم حفائرها الحالي بالموقع شهد العديد من الدلائل الهامة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني، حيث كانت مصر في موقع مركزي على الطريق التجاري الذي يربط الإمبراطورية الرومانية بالعديد من مناطق العالم القديم بما في ذلك الهند".