وفاة الروائي السوري حيدر حيدر

نعت وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب والوسط الثقافي السوري، اليوم الجمعة، الكاتب والأديب السوري حيدر حيدر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 87 عامًا.

والأديب الراحل حيدر من مواليد سنة 1936 من قرية حصين البحر بمحافظة طرطوس، تلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب، حيث واصل دراسته وتخرج في العام 1954 وانتقل بعدها إلى مدينة دمشق، حيث بدأ كتابته في الدوريات اليومية والشهرية.

وهو أحد مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في دمشق في العام 1968، وكان عضوًا في مكتبه التنفيذي، نشر مجموعة “الومض” العام 1970 بين مجموعة من الكتب كانت أولى إصدارات الاتحاد.

وفي العام ذاته ذهب إلى الجزائر ليعمل مدرسًا في مدينة عناية، في الوقت الذي كان يواصل فيه الكتابة والنشر في الدوريات العربية.

ومن مؤلفات الراحل حيدر حيدر حكايا النورس المهاجر (قصص)، والفهد والومض والزمن الموحش (رواية)، والفيضان (قصص)، وكبوتشي (سيرة حياة ونضال كبوتشي)، والوعول (قصص)، والتموجات (قصتان)، ووليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت (رواية)، ومرايا النار، فصل الختام (رواية)، وأوراق المنفى شهادات عن أحوال زماننا (وثائق)، وغسق الآلهة (قصص)، وشموس الغجر (رواية).

ونال الراحل حيدر خلال مسيرته الأدبية عدة جوائز منها جائزة مهرجان "لوكارن" وجائزة مهرجان "كارلو فيفاري"، وجائزة مهرجان دمشق للسينما الجديدة.