إيرادات "أفاتار" بجزئه الجديد تتخطى عتبة ملياري دولار عالميا

وفي المرتبة الثانية، حل الفيلم العائلي "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" من إنتاج "يونيفرسال"، بتقدم مرتبة عن الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وبتراجع مركز واحد، حل فيلم "M3GAN" ("ميغان") من إنتاج "يونيفرسال" و"بلومهاوس بروداكشنز"، مع إيرادات بلغت 9.8 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة دمية بشكل بشري، مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة صغيرة.

وجاء في المركز الرابع فيلم "ميسينغ" مع إيرادات بلغت 9.3 مليون دولار. وتؤدي ستورم ريد في هذا العمل دور مراهقة تبحث عن والدتها (نيا لونغ) بعد فقدانها خلال إجازة في كولومبيا.