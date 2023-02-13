الفيلم الأردني "وذكرنا وأنثانا".. الحكي في المسكوت عنه

وتتمركز أحداث الفيلم القصير حول الأب ويجسده الممثل الفلسطيني كامل الباشا، والأم وتجسدها الممثلة الأردنية الفلسطينية شفيقة الطل، حيث يجد الأبوان أنفسهما في صراع غير مسبوق، حينما يعود ابنهما الشاب، من رحلة طبية، بهدف التحول الجنسي، إذ يسافر ذكرًا ويعود جثة على هيئة أنثى.

ويبدأ المأزق عندما يهم الأبوان في ذروة حزنهما، في البحث عن مغسل أو مغسلة للجثة، في ظل مجتمع يضع هذه الفكرة في سلة المحظورات، فإلى أين ستمضي الأمور؟

خطر

إن فكرة هذا الفيلم، المحفوفة بالخطر، تمضي مسترسلة في عرض الجدل الشائك حول كيفية التعامل مع جثة متحولة جنسيًّا في مجتمع شرق أوسطي، وتكشف عن البعد الاجتماعي والديني المسيطر على الوعي الجمعي للأفراد، وتكشف عن معضلة كبيرة ونوعية، تلفُّ الأبوين.