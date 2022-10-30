فيلم "أشكال" التونسي يفوز بـ3 جوائز في مهرجان مونبلييه للسينما

حصل فيلم "أشكال" للمخرج التونسي يوسف الشابي، على الجائزة الكبرى لمهرجان مونبلييه للسينما المتوسطية في فرنسا.

وفاز الفيلم أيضًا بجائزتي النقاد وأفضل موسيقى، وذلك بعد حصوله على عدة جوائز في تظاهرات سينمائية أخرى.

وبالتوازي مع حضوره في مهرجان مونبلييه، يشارك الفيلم الروائي الطويل للشابي في المسابقة لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي في دورته الخامسة والثلاثين التي تتواصل إلى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهذا الفيلم حصد العديد من الجوائز في وقت سابق من بينها جائزة النقاد في مهرجان "نوشاتال" في سويسرا وجائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما بالبوسفور في تركيا، كما حصل على تنويه خاص في مهرجان نامور.

وتدور أحداث "أشكال" حول اثنين من رجال الشرطة، فاطمة وبطل، اللذين يعثران على جثة محترقة في إحدى الأراضي، ويصطدمان بلغز غامض عندما تتكرر الحادثة وتتداعى الأحداث بطريقة مفاجئة تأخذ معها التحقيق إلى منعطف آخر.

ويتقاسم البطولة في هذا الفيلم كل من الممثل محمد قريع والفنانة المقيمة بباريس فاطمة الوصايفي، في حدائق قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، التي تم التوقف من بنائها مع بداية الثورة التي وضعت حدا لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وحصل العمل على دعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، وقُدم في عرضه العالمي الأول في إطار "قسم نصف شهر المخرجين" الدورة 75 لمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا التي جرى تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين السابع عشر إلى الثامن والعشرين من أيار/مايو الماضي.

ونجح وقتها العرض في نيل إعجاب الجمهور وعشاق السينما وذلك بعد أن تمكن يوسف الشابي في إخراج العديد من الأعمال السينمائية حيث ساهم في إخراج فيلم "نحو الشمال" (2010) الذي تحصّل على جوائز عديدة، عمل مساعد مخرج في فيلمين طويلين هما" الدواحة" لرجاء لعماري و" ثلاثون" لفاضل الجزيري.

في المقابل، نجحت المخرج التونسية ليلى الشايبي في الفوز بجائزة "أوليس" عن شريطها الوثائقي الطويل "حارس العوالم" وذلك في نفس المهرجان أي مهرجان مونبلييه.

وللشايبي أيضا العديد من الأعمال السينمائية حيث أخرجت الفيلم الوثائقي "الحارقون" الذي يتطرق لمعضلة الهجرة غير النظامية، وتم عرضه عدة مرات في بلادها.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه السينما التونسية إلى استعادة بريقها خاصة مع هامش الحرية الذي يسمح للمخرجين إلى طرح العديد من المواضيع دون وجود محرمات.