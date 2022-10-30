السعودية ترشح "أغنية الغراب" للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي

ونقل بيان عن مخرج الفيلم السلمان قوله: "سعيد وفخور جدا باختيار فيلمي الطويل الأول ‭'‬أغنية الغراب‭'‬ ليمثل وطني المملكة العربية السعودية".

وأضاف السلمان: "الفيلم هو أحد ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالمملكة الذي يشهد طفرة ونموا متسارعين ويبشر بمستقبل مشرق".

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد من إنتاجها لمسابقة الفيلم الدولي في الأوسكار قبل إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية القائمة الأولية المكونة من 15 فيلما في 21 كانون الأول/ديسمبر.

ويجري إعلان القائمة القصيرة في كانون الثاني/يناير 2023، قبل إقامة حفل توزيع الجوائز في لوس انجليس يوم 12 آذار/مارس.

وكانت السعودية قد رشحت خلال الأعوام القليلة الماضية عددا من الأفلام، منها "حد الطار" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، و"سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين و"المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور.