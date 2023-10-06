مدير مهرجان "كرامة بيروت": شعارنا يناصر الفئات المهمشة

قال هيثم شمص، مدير مهرجان "كرامة بيروت – لأفلام حقوق الإنسان"، الذي انطلق يوم الخميس بنسخته السابعة في بيروت، ويستمر حتى الأحد المقبل، إن شعار المهرجان "تماسكوا" "جاء من واقع الحال الذي نعيشه، والذي يشهد انهيارات على الأصعدة المختلفة".

وأضاف شمص، لـ"إرم نيوز": "هي دعوة أيضا للتمسك بمبادئ حقوق الإنسان، لمواجهة الوضع السوريالي الذي نشهده في لبنان والمنطقة، ومناصرة الفئات المهمشة".

وأكد "أن تطبيق هذه المبادئ من خلال الفن والسينما يحتاج إلى تراكم واستمرارية وإلى الوقت، وكذلك إلى أدوات محفزة".