مدير مهرجان "كرامة بيروت": شعارنا يناصر الفئات المهمشة
قال هيثم شمص، مدير مهرجان "كرامة بيروت – لأفلام حقوق الإنسان"، الذي انطلق يوم الخميس بنسخته السابعة في بيروت، ويستمر حتى الأحد المقبل، إن شعار المهرجان "تماسكوا" "جاء من واقع الحال الذي نعيشه، والذي يشهد انهيارات على الأصعدة المختلفة".
وأضاف شمص، لـ"إرم نيوز": "هي دعوة أيضا للتمسك بمبادئ حقوق الإنسان، لمواجهة الوضع السوريالي الذي نشهده في لبنان والمنطقة، ومناصرة الفئات المهمشة".
وأكد "أن تطبيق هذه المبادئ من خلال الفن والسينما يحتاج إلى تراكم واستمرارية وإلى الوقت، وكذلك إلى أدوات محفزة".
ويقدم المهرجان، الذي تنظمه في مسرح "دوار الشمس"، بالعاصمة، جمعية "معمل 961 للفنون"، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية والسفارة التشيكية، 13 فيلما بين روائي ووثائقي، من سائر دول العالم.
وتتمحور جميع تلك الأفلام حول مبادئ حقوق الإنسان، مثل حقوق اللاجئين، وحقوق المرأة والعمال، والتنوع وإدماج الفئات المهمشة، وذوي الإعاقة، علما أنه يلي عرض الأفلام، التي ستكون متاحة مجانا، نقاشات ومناظرات بحضور عدد من المخرجين.
"قلق في بيروت"
ومن ضمن العروض التي سيقدمها مهرجان كرامة، الفيلم الوثائقي "قلق في بيروت"، الحائز على أفضل فيلم وثائقي في مهرجان شنغهاي السينمائي، وهو الفيلم الأول للمخرج اللبناني زكريا جابر، الذي حاول فيه الإجابة عن سؤال "لماذا نحن قلقون في بيروت".
وعن مشاركة فيلمه في المهرجان قال جابر، لـ"إرم نيوز": "إنها تعني لي كثيرا، وأمر مهم بالنسبة لي أن يصنّف الفيلم ضمن أفلام حقوق الإنسان"، مضيفا "أن فكرة حقوق الإنسان يمكن أن تكون فكرة بالية، أو أن تكون فكرة عميقة جدا، وهذا المهرجان يؤمن العمق المناسب لنتكلم في حقوق الإنسان".
وأوضح جابر "أن مهرجان كرامة سمح لفيلم (قلق في بيروت) الوصول إلى الجمهور اللبناني، نظرا لصعوبة عرضه تجاريا بسبب حساسية الفيلم ومواضيعه".
"أنا شجرة"
و"أنا شجرة" فيلم قصير لرشا فرج اختاره المهرجان ليكون ضمن عروضه.
فرج قالت، لـ"إرم نيوز": "إن هذا الاختيار يشكل إنجازا بالنسبة لي، قياسا لنوعية الأفلام التي ستعرض في المهرجان، وأيضا لأن الفيلم سيعرض في بيروت المدينة التي يتحدث عنها".
وأضافت: "الفيلم هو اختصار لعلاقتي ببيروت وعلاقتي معها، والروابط التي شعرت بها بعد خروجي منها".
واعتبرت فرج أن ذلك الرحيل كان خطيئة، وأن الأمر استغرق منها سنوات للاندماج والشفاء من الصدمات التي عاشتها في الخارج، وهو الأمر الذي دفعها لأن تُطلق على نفسها اسم "الشجرة".
يشار إلى أن مهرجان "كرامة بيروت" دأب منذ انطلاقته عام 2016 على تقديم أفلام بمضامين تمس حقوق الإنسان، وتحت شعارات متصلة بها، فكان شعاره الأول "الآخرون"، الذي ركز على رفع مستوى الوعي حول حقوق اللاجئين والأقليات في العالم العربي.
كما ركز في الأعوام التي تلت على صراع الهويات وحرية التعبير، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمثيل الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المصالحة من أجل التقدم نحو مجتمع مسالم وعادل.