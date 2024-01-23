"ماء العين".. فيلم تونسي ينافس على جوائز مهرجان برلين

يشارك الفيلم التونسي الطويل الأول للمخرجة التونسية مريم جوبار، "ماء العين" في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي في دورته الرابعة والسبعين.

ويروي هذا الفيلم قصة عائشة، وهي أم تونسيّة تبلغ من العمر 45 عامًا، تعيش في منطقة منعزلة في شمال تونس مع زوجها إبراهيم 50 عامًا، وابن صغير يسمى آدم يبلغ من العمر 11 عامًا.

وتعيش الأسرة في كرب شديد بعد رحيل الابنين الأكبرين، مهدي 20 عامًا وأمين 19 عامًا، للانضمام إلى تنظيم "داعش" المتشدد في سوريا، قبل أن يعود مهدي بعد أشهر إلى منزله برفقة زوجته السّورية الحامل "ريم"، والتي لا تتجاوز 18 عامًا.