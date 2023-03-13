"نافالني" ينال أوسكار أفضل فيلم وثائقي

ولا يزال نافالني قابعاً في السجن منذ أكثر من عامين، إثر اعتقاله لدى عودته إلى روسيا بعد تعرضه لعملية تسمم خطيرة يتهم المعارض الكرملين بتدبيرها.

وحُكم عليه في آذار/مارس من العام الماضي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يعتبرها نافالني ملفقة.

وقالت زوجة المعارض، يوليا، الأحد "زوجي في السجن لمجرد أنه قال الحقيقة. زوجي في السجن لمجرد أنه يدافع عن الديموقراطية".

وكان الوثائقي "نافالني" الذي أنتجته "اتش بي او ماكس" و"سي ان ان فيلمز"، عُرض لأول مرة في 25 كانون الثاني/يناير 2022 في مهرجان سندانس السينمائي.

ونال العمل جائزة أفضل فيلم وثائقي في شباط/فبراير 2023 في حفلة توزيع مكافآت بافتا السينمائية البريطانية في لندن.