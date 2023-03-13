"نافالني" ينال أوسكار أفضل فيلم وثائقي
مُنحت جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، الأحد، لفيلم "نافالني" الذي يروي أحداثا مرتبطة بتسميم المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني المسجون منذ سنتين.
ويصوّر هذا الوثائقي الاستقصائي الذي أخرجه الكندي دانيال روهر، مراحل الصعود السياسي لنافالني، ومحاولة الاغتيال التي نجا منها ثم سجنه في مرحلة لاحقة.
وقال روهر لدى تسلمه الجائزة "وهناك شخص لم يستطع أن يكون معنا الليلة: زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الذي لا يزال في الحبس الانفرادي بسبب ما يسميه، وهنا أحرص على اقتباس كلماته بشكل صحيح، حرب فلاديمير بوتين العدوانية غير العادلة في أوكرانيا" على حد تعبيره.
ولا يزال نافالني قابعاً في السجن منذ أكثر من عامين، إثر اعتقاله لدى عودته إلى روسيا بعد تعرضه لعملية تسمم خطيرة يتهم المعارض الكرملين بتدبيرها.
وحُكم عليه في آذار/مارس من العام الماضي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يعتبرها نافالني ملفقة.
وقالت زوجة المعارض، يوليا، الأحد "زوجي في السجن لمجرد أنه قال الحقيقة. زوجي في السجن لمجرد أنه يدافع عن الديموقراطية".
وكان الوثائقي "نافالني" الذي أنتجته "اتش بي او ماكس" و"سي ان ان فيلمز"، عُرض لأول مرة في 25 كانون الثاني/يناير 2022 في مهرجان سندانس السينمائي.
ونال العمل جائزة أفضل فيلم وثائقي في شباط/فبراير 2023 في حفلة توزيع مكافآت بافتا السينمائية البريطانية في لندن.