بايدن يتدخل لحل إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود

وقال بايدن قبل عرض أقيم على شرف الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة: "آمل بصدق أن يتم التوصل إلى حل لإضراب كتّاب السيناريو في هوليوود، وبأن يحصل هؤلاء في أسرع وقت ممكن على الاتفاق المنصف الذي يستحقون".

وتشكل هذه التصريحات أول موقف للرئيس الديمقراطي البالغ 80 عامًا والمرشح لولاية ثانية، في شأن هذا النزاع الاجتماعي، فيما يُعرف عنه حماسته للتعبير عن الدعم للمطالب النقابية.

وبدأ آلاف كتّاب السيناريو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الأمريكية، في الثاني من أيار/مايو إضرابًا بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات ومنصات البث الرئيسة، تتناول خصوصًا زيادة مداخيلهم.