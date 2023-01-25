ينافس على "أوسكار".. فيلم "كلوز" والبراءة التي فقدت للأبد

فقدان البراءة

فيلم "كلوز" للمخرج البلجيكي الشاب لوكاس دونت، والذي يمكن ترجمته إلى "مقربان"، يروي حكاية صبيين مراهقين يعيشان في قرية في الريف البلجيكي ويكادان لا يفترقان.

الصبيان ليو (إيدين دامبرين) وريمي (غوستاف دو ويل) يعيشان التجارب الحياتية معا بكل تفاصيلها في حقول الورد وفي البيت وعلى الدراجة... يذهبان سوية الى المدرسة ويعودان معا ويتقافزان في تلك الأرض الوادعة ويحلمان بأنهما سيبقيان معا إلى الأبد.

هذه الصداقة الوطيدة والبرئية بين المراهقين تثير شكوكا لدى زملائهما في المدرسة، فتسأل إحدى الزميلات عن سر هذه العلاقة المتينة بينهما، وما إذا كانت ثمة ميولات جنسية "غير عادية" لديهما؟.

سؤال ربما جاء من باب الدعابة أو بنية شريرة، لكنه أحدث دويا هائلا، وأصاب صداقة الصبيين بشرخ واسع.

فالعلاقة التي كانت بديهية وطبيعية حتى الأمس، بل كانت ميزة لهما في القدرة على بناء صداقة على هذا القدر من التماسك والانسجام، سرعان ما تحول مع السؤال المباغت إلى عبء لم تستوعبه مدارك الصديقين، اللذين مازالا يتلمسان دروب الحياة الأولى.