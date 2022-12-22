الفيلم المغربي "أزرق القفطان" ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة عن قوائمها القصيرة لجوائز الأوسكار 2022 لعشر فئات، بما في ذلك فئة الأفلام الروائية الطويلة الأجنبية أو غير الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي من بينها فيلم عربي وحيد، هو "أزرق القفطان" (Le Bleu du Caftan) للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتي "حليم ومينة"، وهما زوجان يديران متجرًا للقفطان بمدينة سلا، تنضم إليهما شخصية يوسف، تلميذ شاب يشاركه "المعلم حليم" نفس الشغف الجارف لمهنة الخياطة.

ويتحدث الفيلم، الذي تجري أحداثه في الحي العريق لمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، عن الحب بمفهومه الواسع، وعن التقاليد، وحب المهنة، ونقل الموروث الثقافي.

ويشارك في هذا العمل مجموعة من الممثلين، من ضمنهم: صالح بكري، لبنى أزابال، أيوب میسيوي، مونيا لمكيمل، حميد الزوقي، وغيرهم.