الفيلم المغربي "أزرق القفطان" ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

وينافس القفطان الأزرق مع أفلام All Quiet on the Western Front” من ألمانيا وأرجنتينا 1985 من الأرجنتين وBardo, False Chronicle of a Handful of Truths” من المكسيك، وCairo Conspiracy من السويد وClose من بلغاريا وCorsage و Decision to Leave من كوريا الجنوبية وEO من بولندا، Holy Spider من الدنمارك وJoyland من باكستان و Last Film Show من الهند وThe Quiet Girl من أيرلندا، Return to Seoul من كولومبيا وSaint Omer من فرنسا.

جدير بالذكر أن فيلم "أزرق القفطان" تُوج مؤخرًا بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش.

وسبق أن اختير فيلم "أزرق القفطان" لتمثيل المغرب في مسابقة قسم "نظرة ما" خلال الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، وقد لاقى استحسان النقاد والجمهور خلال عرضه.

ومنحت الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية، في شهر مايو الماضي، جائزة النقد الدولي للفيلم الطويل "أزرق القفطان" بنفس المهرجان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظفر فيها المغرب بهذه الجائزة الدولية في مهرجان "كان".