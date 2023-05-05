داميان تشازل رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي، اليوم الجمعة، إن داميان تشازل المخرج الفائز بجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير (لالا لاند) سيرأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في دورة هذا العام من المهرجان.

ويتمتع المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي الأمريكي بصلات وثيقة بالمهرجان، إذ افتُتح فيلمان له في المهرجان المرموق في العقد المنصرم، والفيلمان هما (فيرست مان) "الرجل الأول" في 2018 و"لالا لاند" في 2016.

وقال تشازل في بيان بعد إعلان اختياره رئيسا للجنة التحكيم: "أشعر بالامتنان والسرور لدعوتي إلى رئاسة لجنة التحكيم هذا العام".

وستجري فعاليات الدورة الثمانين من المهرجان، الذي سيقام في جزيرة ليدو، من 30 أغسطس/آب حتى التاسع من سبتمبر/أيلول، وستُعلن الأفلام المتنافسة في يوليو/ تموز.