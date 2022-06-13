الإمارات تمنع عرض فيلم Lightyear للرسوم المتحركة

أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أمرا بمنع عرض فيلم الرسوم المتحركة لايتيير؛ وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، أعلن ”مكتب تنظيم الإعلام“ عن ”عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة“.

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وتابع: ”ويؤكد المكتب التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم“.

وكان الفيلم أثار موجة انتقادات واسعة في العالم العربي بسبب احتوائه على شخصيات ”مثلية“، وقررت دول مصر والسعودية منع عرضه في دور السينما في كلا البلدين.

كما أشارت صحف كويتية إلى اعتزام وزارة الإعلام السير على نفس الخط ومنع عرض الفيلم.

ونقل موقع صحيفة ”الجريدة“ المحلي عن مصادر وصفها بالـ“مقربة“ أن ”الشركة الموزعة للفيلم في منطقة الشرق الأوسط لم تحدد بعد موعدًا لعرض الفيلم على لجنة رقابة أفلام السينما في وزارة الإعلام، وعلى شركات دور السينما الكويتية أيضًا، إلا أنه نظراً لمواقف سابقة من شركة ديزني المنتجة للفيلم، برفضها حذف أي لقطة تطلب لجان الرقابة حذفها.. قد يجعل منع عرض الفيلم بالكامل هو الخيار المتوقع“.