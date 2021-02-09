نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

ثقافة

الفيلم الإسباني "Below Zero".. صراع...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الفيلم الإسباني "Below Zero".. صراع البقاء ونداء الواجب

تطرق فيلم التشويق والحركة الإسباني "Below Zero" (تحت الصفر) الصادر، مطلع العام 2021، إلى الصراع المرير من أجل البقاء، وتحديات القصاص، ونداء الواجب، في إطار من

+A -A
المصدر: مهند الحميدي – إرم نيوز

تطرق فيلم التشويق والحركة الإسباني ”Below Zero“ (تحت الصفر) الصادر، مطلع العام 2021، إلى الصراع المرير من أجل البقاء، وتحديات القصاص، ونداء الواجب، في إطار من الغموض.

وتدور أحداث الفيلم حول المصاعب المترتبة على نقل سجناء، منهم الخطير ومنهم ما دون ذلك، لينجرف المُشاهد في التفاعل مع الشخصيات متعاطفًا مع عناصر الشرطة حينًا، ومتحيزًا لبعض السجناء أحيانًا أخرى.

ويبرز في الفيلم الخط الدرامي المتعلق بسرد تفاصيل عن حياة الشرطي مارتن سالاس الذي يعاني من نقص الخبرة في مثل تلك المهمات الخطيرة.

وترتفع نسبة التشويق بعد مرور الدقائق الأولى للعمل، لتبرز خطورة الموقف، مع قراءة عناصر الشرطة لملف أحد أخطر السجناء، وهو رئيس عصابة عالمية في تجارة الجنس، وتهريب الأسلحة.

وتعطي إيحاءات عناصر الشرطة في تفاعلهم مع ماضي السجناء إحساسًا بالخطر المقبل المرافق لهذا النوع من المجرمين.

وتبعث الأجواء العامة للفيلم على التوتر، إذ تسير الحافلة في طريق ضبابي، وسط طقس بالغ البرودة بدرجات حرارة منخفضة جدًا، ليزداد عنصر الغموض بتوقف الحافلة المفاجئ، بعد أن قطع طريقها عدو مجهول يبقى غامضًا حتى نهاية الفيلم، ويصبح الخوف سيد الموقف.

ويرى الشرطيان نفسيهما وحيدين مع مجموعة من السجناء التواقين للفرار، بعد أن تقطعت بهم السبل، مع غياب أي وسيلة اتصال لطلب الدعم، فضلًا عن مصرع عناصر الدورية المرافقة لهم.

ويبرز في لحظات العمل الخطيرة، نوازع النفس البشرية، ليعيش مارتن صراعًا داخليًا، بين غريزة البقاء والنجاة بنفسه، وبين نداء الواجب، لتتحول مبادئ الشرطي الرامية إلى تطبيق القانون إلى رغبة إنسانية ملحة في الحفاظ على حياة السجناء.

وجاءت إضاءة العمل معتمة وخافتة، لتنتقل الكاميرا بين الطريق المظلم الضبابي المقطوع والشاحنة بإضاءتها البيضاء الرتيبة، ثم الحمراء الموحية بالخطر، ما يهيئ المُشاهد للحظات متشنجة مصيرية.

واستعان المخرج بموسيقى تصويرية باهتة منخفضة، تتظافر مع الإنارة المتوترة، وحركة الكاميرا المتشنجة، معطية إيحاء بالاحتجاز، والتورط في الأحداث المرعبة.

ونجح المخرج بتسخير البيئة المحيطة لبث شعور بالبرد القارص، في حين جاء أداء الممثلين متناغمًا مع رؤيته، حيث يصل الجليد إلى عروقك وأنت تشاهد الفيلم بما يتواءم وعنوانه“تحت الصفر“.

وعلى الرغم من البداية اللافتة للفيلم، ونجاح مشاهد التشويق والغموض، إلا أن نهايته لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، إذ كان من المنتظر منها أن تجيب عن سلسلة تساؤلات يطرحها العمل.

وبقيت بعض الثغرات دون حل منطقي، ما يُبرِز بعض مواطن الضعف في الحبكة، ويطرح تساؤلات مشروعة عن الغياب غير المبرر للدعم على الرغم من تأخر وصول الحافلة إلى وجهتها في الوقت المحدد، فضلًا عن عدم وجود تفسير منطقي لإعادة إقلاع الحافلة بإطارات مثقوبة.

واللافت في الفيلم غياب العنصر النسائي، ما يزيد في حدته ويتناسب مع مشاهده المتخمة بالعنف والرغبة الجامحة في الانتقام والثأر.

وفيلم ”Below Zero“ من إخراج وسيناريو لويس كويليز، وشارك في كتابته فرناندو نافارو، وهو من بطولة النجم خافيير غوتيريز، الذي أصبح وجهًا مألوفًا ومحببًا لعشاق السينما الإسبانية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وشارك في بطولته أيضًا: كارا إليخاند، ولويس كاليجو، وباتريك كريادو، وأليكس مونير، ومايكل جلبرت، وإدغار فيتورينو.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الفيلم الإسباني "Below Zero".. صراع...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

فيلم "Herself".. العنف الأسري وتبعاته النفسية في المجتمعات الذكورية

+A -A
المصدر: مهند الحميدي - إرم نيوز

يسعى فيلم ”Herself“ الأيرلندي، الصادر حديثا، إلى تسليط الضوء على قضايا العنف المنزلي وما تعانيه المرأة في بعض المجتمعات من قمع مرتبط بقوانين وأعراف جائرة.

وتروي أحداث الفيلم قصة كفاح بطلته ساندرا للتخلص من عنف زوجها غاري، وهروبها الخطير لخوض معركة الحياة المليئة بالصعوبات، مع طفلتين، متحولة إلى أم عازبة بظروف مادية قاهرة دون مأوى.

2021-01-22-141

وبذلت المخرجة جهدا لافتا لبناء العناصر الرئيسة في وقت مبكر من الفيلم؛ مثل العلاقة القوية والثقة المتبادلة بين الأم وطفلتيها، وجحود الزوج وتسلطه، وذلك للتعرف بشكل واسع على الشخصيات، لتبرز قوة الحبكة الدرامية في صراعات البطلة الداخلية والخارجية.

وبمشاهد دقيقة نلحظ إصرار ساندرا ومثابرتها العنيدة لتحقيق أمان عائلتها، على الرغم من معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة، جراء تعرضها للضرب المبرح من زوجها.

ويحفز الفيلم جملة من الأسئلة عن أهمية التصدي والمواجهة ورفض الاستسلام والرضوخ للابتزاز العاطفي.

2021-01-33-68

وبتحرر ساندرا من قيود زوجها تواجه معضلة أشد وطأة تتمثل في البيروقراطية وتعقيدات القوانين الناظمة للمجتمع في دولة مثل أيرلندا.

وتتجلى البيروقراطية في مشاهد عدة من العمل؛ أبرزها تدخل الشرطة وإيواء ساندرا بشكل مؤقت في أحد فنادق المطار، وإلزامها بدخوله من الباب الخلفي، في مراعاة جلفة لمشاعر النزلاء الراقين الذين يزعجهم وجود أشخاص من الطبقة الدنيا في مَواطن رفاهيتهم الزائفة.

ويبرز الفيلم الظلم المزدوج الذي تتعرض له المرأة المنفصلة، وكم الإهانات لذاتها التواقة للإحساس بالأمان والاستقلال.

2021-01-44-35

وتحمل دقة تصوير المشاهد وتركيزها على ملامح ساندرا المعاناة والإصرار والتحدي، فضلا عن الفلاش باك حين تسترجع لحظات القسوة وتعرضها للضرب، في ومضات تستفز مشاعر المشاهد، ليتورط في التفاعل.

ويمجد العمل مبادرات التكافل الاجتماعي ودور الأفكار الرائدة في التغيير وأهمية الأشخاص الداعمين في حياتنا.

ويحملنا الفيلم على التفكير بجدية في ظاهرة العنف الأسري، لتحويلها إلى قضية رأي عام، لا تقتصر على مجتمع بعينه أو بقعة جغرافية محددة.

2021-01-55-41

والفيلم من إخراج البريطانية فيلدا لويد، التي امتازت أعمالها بجرأة الطرح وتحري المشاعر؛ على غرار ما جاء في أعمالها السابقة ومنها ”المرأة الحديدية“ و“ماما ميا“.

وألف سيناريو الفيلم مالكوم كامبل وكلير دن، وهو من تصوير توم كومرفورد، وإنتاج شركتي إليمينت وميرمان، ومن بطولة كلير دان المشاركة في كتابة السيناريو، ويان لويد أندرسون.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play