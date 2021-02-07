وفاة المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي صاحبة فيلم "صمت القصور"

توفيت المخرجة السينمائية التونسية البارزة مفيدة التلاتلي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 74 عاما.

ونالت المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي شهرة واسعة بعد إخراجها فيلم ”صمت القصور“، الذي توج بأكثر من جائزة سينمائية.

وبدأت التلاتلي مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، من خلال العمل في التلفزيون الفرنسي بعد أن أتمت دراستها لفنون السينما في باريس عام 1968.

وبعد عودتها إلى تونس، أخرجت العديد من الأفلام، وهي مكتشفة الفنانة هند صبري، إذ أشركتها في فيلميها ”صمت القصور“، و“موسم الرجال“، وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها.

ونال فيلم ”صمت القصور”، جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم في دورة أيام قرطاج السينمائية لسنة 1994، كما حصل على تنويه خاص في مهرجان كان السينمائي للسنة ذاتها.

وبرزت المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي في مجال المونتيير، إذ قامت بعمل مونتاج لأفلام كبار المخرجين، مثل: فيلم ”عمر قتلته الرجولة“ لمرزاق علواش، و“نهلة“ لفاروق بلوفة، و“ظل الأرض“ لـ الطيب الوحيشي، و“الذاكرة الخصبة“ لميشيل خليفي، و“الهائمون“ لناصر خمير، و“حلفاوين“ لفريد بوغدير، وغيرهم.

وكُرّمت المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي في عدة مهرجانات سينمائية دولية، ومنها مهرجان كان، وكانت عضوا في لجنة تحكيم دورة عام 2008.

وفي عام 2011، تم اختيارها وزيرة للثقافة في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي عقب الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.