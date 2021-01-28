هند صبري ومحمد حفظي يحصلان على وسام الفنون الفرنسي

تسلمت الممثلة والمنتجة التونسية هند صبري، وسام الآداب والفنون برتبة ضابط من فرنسا، خلال احتفال صغير أقيم يوم الأربعاء في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، فيما حصل السيناريست محمد حفظي الوسام ذاته برتبة فارس.

وقالت السفارة في بيان إن حضور الاحتفال اقتصر على الأهل والأصدقاء مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة لكبح فيروس كورونا.

وهذا هو ثاني وسام تحصل عليه الفنانة التونسية من فرنسا ”لمجهوداتها في الثقافة والفنون“ بعد وسام فارس الذي حصلت عليه عام 2014.

كما سلم السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه وسام الآداب والفنون برتبة فارس إلى السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

وبتقلده هذا الوسام يلحق حفظي بمجموعة بارزة من الكتاب والفنانين المصريين الذين حظوا بالتكريم الرفيع من فرنسا وفي مقدمتهم الروائي نجيب محفوظ والمخرج السينمائي يوسف شاهين.

وكتب حفظي للسينما المصرية العديد من الأفلام منها: ”السلم والثعبان“، و“ملاكي اسكندرية“، و“فتح عينيك“، و“التوربيني“، و“أسوار القمر“.

وشاركت هند صبري، مجموعة من الصور عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، ظهرت فيها والمنتج محمد حفظي خلال توشيحهما بالوسامين من السفير الفرنسي بالقاهرة.

وتركت هند صبري، تعليقًا على الصور قالت فيه: ”فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط، بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس“.