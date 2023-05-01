فيلم "سوبر ماريو" يحصد عائدات أكثر من مليار دولار في العالم

وتكون إيراداته الإجمالية العالمية بلغت بذلك 1,02 مليار دولار في 4 أسابيع.

وأشارت مجلة "هوليوود ريبورتر" المتخصصة إلى أنّ هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته مليار دولار هذا العام، وعاشر فيلم تحريك على الإطلاق يحقق عائدات مماثلة.

وحل ثانيًا في الترتيب فيلم "إيفيل ديد رايز" (Evil Dead Rise) من إنتاج "وورنر براذرز"، محققًا في ثاني عطلة نهاية أسبوع له عائدات بـ12.2 مليون دولار.

وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت" الكوميدي الدرامي الذي يتناول مرحلة المراهَقَة ويستند إلى أحد كتب الروائية جودي بلوم، مع عائدات بلغت 6.8 ملايين دولار. وقال المحلل المتخصص في الأفلام ديفيد غروس "إنها انطلاقة جيدة" لفيلم مماثل.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "جون ويك: تشابتر 4"، الذي بدأ عرضه قبل ستة أسابيع، محققاً عائدات بخمسة ملايين دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام "جون ويك" الشهيرة دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية.

وحلّ خامساً فيلم "ستار وورز: إبيسود 6 - ريتورن أوف ذي جيداي"، الذي أُعيد عرضه بعد 40 سنة على طرحه في دور السينما، محققاً إيرادات بـ4,8 ملايين دولار.

ومن أبرز نجوم هذا العمل مارك هاميل وهاريسون فورد وكاري فيشر.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع:

6- "دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز" (4.1 ملايين دولار).

7- "إر" (4 ملايين دولار).

8- "بونيين سيلفان: بارت 2" (3.7 ملايين دولار)

9- "ذي كوفننت" (3.6 ملايين دولار).

10- "سيسو" (3.3 ملايين دولار).