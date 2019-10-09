نجوم الفن يكشفون عن جديدهم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (فيديو)

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر المتوسط دورته الـ35، التي يترأسها الناقد المصري الأمير أباظة، وتحمل اسم الفنانة المصرية نبيلة عبيد التي تم تكريمها وسيعرض فيلمها ”الراقصة والسياسي“ بالمهرجان.

واستقبل الحفل، قاعة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية وسط حضور عدد من نجوم الفن بينهم وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ولبلبة والمخرج التونسي رشيد فرشيو والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج علي عبد الخالق، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وأحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان.

وشهد الحفل الذي حضرته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون أشرف زكي، سوء تنظيم كبير أدى إلى تدافع بين الحضور ووسائل الإعلام حتى أن المهرجان لم يستقبل الضيوف على ”السجادة الحمراء“ كما هو متعارف عليه في المهرجانات الدولية.

والتقت ”إرم نيوز“ بنجوم الفن الذين حضروا حفل افتتاح المهرجان، حيث كشفوا عن الجديد في أعمالهم الفنية.

نبيلة عبيد والحديث عن تجسيد سيرتها

وأعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سعادتها بتكريمها في هذه الدورة التي تحمل اسمها، مؤكدةً أنها ستعود للسينما قريبًا، وأكدت رفضها التام تجسيد سيرتها الذاتية في عمل سينمائي.

لقاء سويدان واستعدادات لـ“البيت الكبير3″

وقالت الفنانة لقاء سويدان، إنها تستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل ”البيت الكبير“، معربةً عن سعادتها بنجاح شخصية ”فوزية“ التي قدمتها في الجزأين السابقين، وأبدت استعدادها لتقديم برنامج فني ثقافي على شاشة التلفزيون.

صفاء سلطان وأول تجربة بدوية

بدورها، قالت الفنانة السورية صفاء سلطان، إنها بدأت تصوير مسلسل بدوي جديد في الأردن يحمل عنوان ”رياح السموم“، وهي أول تجربة بدوية لها، حيث سيتم عرضه في رمضان 2020، موضحة أنها تقرأ عدة أعمال من بينها فيلم سينمائي مصري، ولديها فيلم آخر تقوم بتصويره ويحمل عنوان ’’دَرب السماء‘‘ مع الفنان أيمن زيدان.

محيي إسماعيل ينفذ مشروع فيلم ”القذافي“ بشرط

وقال الفنان المصري محيي إسماعيل، إن مشروع فيلمه السينمائي الجديد ’’القذافي‘‘ لم يتوقف مبديًا شرطه الوحيد لدخول الفيلم حيز التنفيذ، وهو عودة الأمان للأراضي الليبية؛ لأن الاتفاق مع شركة منتجة لتنفيذ الفيلم أمر سهل.

تقلا شمعون ترد على منتقدي ”عروس بيروت“

من جانبها، قالت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، إنها تُحضر للبدء في تصوير مسلسلها الجديد ’’آخر الدنيا‘‘ وذلك بعد نجاح مسلسلها ’’عروس بيروت‘‘، كما كشفت عن إمكانية التحضير لجزءٍ ثانٍ من المسلسل، معربة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية ’’ليلى‘‘ التي قدمتها في المسلسل كما ردت على منتقدي المسلسل وتشبيهه بمسلسل تركي.

مفيد فوزي يتحدث عن نبيلة عبيد

وقال الإعلامي المصري مفيد فوزي، إن تكريم نبيلة عبيد في الدورة الثالثة من مهرجان الإسكندرية في دورة تحمل اسمها أفضل شيء، لأنها تحتل أكثر من فصل في كتاب السينما المصرية واستطاعت أن تُثبت أن السينما معايشة، موضحًا أنها فخر للفن المصري وقيمة للبلد.

عمرو الليثي يقرر زيادة قيمة جوائز مسابقة والده

وقررّ الإعلامي المصري عمرو الليثي، زيادة القيمة المالية للمشاركين في مسابقة ممدوح الليثي لأفضل كتاب السيناريو، والذين يشاركون في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35 موضحًا أنه رفع قيمة الجائزة من 30 إلى 40 ألف جنيه مصري.

فردوس عبدالحميد وحديث عن محمد رمضان

وقالت الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد، إنها رافقت محمد رمضان في كواليس مسلسلها الأخير ”الأسطورة“ مؤكدة أنه لم يكن مغرورًا بل شخصيته متواضعة، ولكنه حاليًا يريد أن يصنع لنفسه أسلوبًا خاصًا ولذلك يقابل بالهجوم، متمنية أن يُنوع أعماله.

أحمد وفيق يطمئن جمهوره على حالته الصحية

كما طمأن الفنان المصري أحمد وفيق، جمهوره على حالته الصحية موضحًا أنه أجرى جراحة بسبب مشاكل في صوته بمدينة كازابلانكا، موضحًا أنه انتهى من قراءة سيناريو سينمائي جديد وسيتم التوقيع خلال أيام.

أمير أباظة يكشف طريقة اختيار تكريم النجوم

وقال الناقد المصري أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، إن اختيار نجم يحمل اسم المهرجان كل عام بدأ منذ العام 2014 بالفنان نور الشريف، ويتم الاختيار بناء على تاريخ الفنان في الوسط الفني والإنجازات التي قدمها.

أحمد عبدالعزيز يتحدث عن مهرجان الإسكندرية

وأكد الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، أن اختيار النجمة نبيلة عبيد لتحمل اسم الدورة هذا العام جاء صائبًا، مشيرًا إلى أن المهرجان له تاريخ حافل، وأعرب عن سعادته عن استمراره.

يُذكر أن المهرجان يتضمن في دورته الحالية 5 مسابقات هي: الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.