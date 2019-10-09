لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو)

تعثّرت الفنانة المصرية لبلبة، بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ35، الذي أقيم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وبسبب سوء التنظيم الذي شهده حفل الافتتاح، كادت لبلبة تسقط على الأرض بسبب ذيل فستانها الطويل، إذ مرت بلحظات صعبة خلال خروجها من المسرح.

تعثر #لبلبة خلال حفل افتتاح الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط pic.twitter.com/Z6SuOKl2mI — FilFan.com (@FilFan) October 8, 2019

وتدافع الجمهور لالتقاط الصور مع الفنانة التي لم تمنعهم من الالتفاف حولها والتقاط صور تذكارية معها، لكنها ظلت تردد: ’’خرجوني من هنا مشوني‘‘.

يُذكر أن المهرجان يتضمن في دورته الحالية 5 مسابقات هي: “الأفلام الروائية الطويلة”، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.