المغرب يرشح ”آدم“ للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

رشح المغرب فيلم (آدم) للمخرجة مريم توزاني للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة الثانية والتسعين للجائزة الأشهر عالميًا في مجال السينما.

وقال المركز السينمائي المغربي، في بيان اليوم الخميس: إن لجنة مشكلة برئاسة المخرج نور الدين الخماري وعضوية خمسة من السينمائيين المغاربة هي التي اختارت الفيلم.

(آدم) بطولة لبنى ازبال ونسرين الراضي وهو العمل الروائي الأول لمخرجته الشابة التي قدمت من قبل فيلمين قصيرين.

يتناول الفيلم قضية الحمل خارج إطار الزواج من خلال قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

وشارك الفيلم ضمن قسم (نظرة ما) في مهرجان كان السينمائي في فرنسا شهر مايو/ أيار الماضي، ومن المقرر مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في مصر شهر سبتمبر أيلول القادم.

ويحق لكل دول العالم ترشيح أحد أفلامها سنويًا للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بينما تختار أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة القائمة الأولية للأفلام المتنافسة في ديسمبر كانون الأول.

وفي يناير/ كانون الثاني يتم إعلان القائمة القصيرة للأفلام، ثم يجري إعلان الفيلم الفائز في فبراير/ شباط.

ويقام حفل الدورة الثانية والتسعين لجوائز الأوسكار في التاسع من فبراير/ شباط 2020.