الحكومة تستجيب للمطالب.. انفراجة في أزمة طلبة الطب بالمغرب

قرر طلبة الطب في الجامعات المغربية، إنهاء إضرابهم عن الدراسة والتدريب في المستشفيات، والذي استمر لمدة 6 أشهر، وذلك بعد توصلهم إلى حل مع الحكومة المغربية التي أعلنت استجابتها لمطالبهم.

وقررت تنسيقية الطلبة تعليق الإضراب، والتوقيع على محضر استئناف الدراسة بعد مشاورات ماراثونية بين الطلبة والحكومة، انتهت بالاتفاق على العودة للدراسة، واجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية التي قررت وزارة التعليم العالي إجراؤها يوم 4 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت مصادر من التنسيقية في تصريحات متطابقة لـ“إرم نيوز“، إن اجتماعات طلبة الطب لتحديد مصير نضالهم شهدت حالة من الارتباك، حيث كانت الغلبة للراغبين في استمرار المقاطعة، قبل أن تقرر رئاسة التنسيقية حسم الأمر على مستوى القيادات.

وأَضافت أن الطلبة وافقوا على وقف المقاطعة، والعودة للدراسة واجتياز الاختبارات الاستدراكية المرتقبة بعد أيام قليلة.

واستجابت الحكومة المغربية، التي عينت لجنة وزارية للتفاوض مع الطلبة المضربين منذ شهور، لجميع مطالبهم بما في ذلك النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى التأكيد على منع الطلبة في المؤسسات الجامعية الخاصة من اجتياز التدريب في المستشفيات العمومية، وكذلك اجتياز المباريات الداخلية، فيما تم السماح لهم باجتياز امتحانات الإقامة.