انطلاق مهرجان السينما التونسية غدًا وسط مشاركة لافتة للمبدعين الشبان (فيديو إرم)

تشهد العاصمة تونس، غدًا الإثنين، انطلاق الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية، وسط مشاركة لافتة للمبدعين الشبان بأفلام متنوّعة.

ويأتي هذا المهرجان في إطار التفاعل بما تزخر به الساحة السينمائية التونسية من طاقات وكفاءات متميزة أثبتت قدرتها على دعم النشاط الثقافي التونسي إقليميًا ودوليًا، وفق ما صرح به مدير المهرجان، مختار العجيمي، لموقع ”إرم نيوز“.

وأشار العجيمي إلى أن هناك 35 فيلمًا ستشارك في هذه الدورة، من بينها 7 أفلام روائية طويلة حصلت على عدة جوائز عالمية. مضيفًا أن المهرجان سيكون نافذة للسنوات القادمة حتى يجد جل المبدعين الشبان حظوظهم في صناعة السينما التونسية، معتبرًا أنّ هذه الجوائز سيكون لها الأثر المعنوي الكبير بالنسبة لهم.

من جانبه، قال المدير العام للفنون السمعية والبصرية، سمير زقية، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إنّ ما يميز هذه الدورة، أنها تهتم بالمنتج السينمائي التونسي، وتعمل على تكريم صناع السينما والاعتراف بهم داخليًا، بعد ما حققوه من نجاحات عربية وعالمية.

وأكد مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، محمد الهادي الجويني، لموقع ”إرم نيوز“، أن هذا المهرجان يأتي في إطار توجه جديد لوزارة الشؤون الثقافية التونسية، لدعم السينما التونسية، وذلك من خلال رفع عدد الجوائز، ورفع القيمة المالية للمهرجان.

وأشار القائمون على هذا المهرجان إلى أن الهدف من التظاهرة، هو تشجيع المبدعين التونسيين وخصوصًا الشبان، ومساعدتهم على مواصلة العمل والإبداع من خلال مكافأتهم ومنحهم الجوائز.