عمرو سعد: ”حملة فرعون“ أطلق السينما المصرية نحو العالمية (فيديو إرم)

قال الفنان المصري عمرو سعد إن فيلم ”حملة فرعون“ استغرق أكثر من 6 أشهر في التحضير وستة أسابيع للتصوير، موضحًا أن المنتج محمد السبكي قام بعمل معسكر لأبطال العمل مثل الجيش، وأحضر فريقًا أجنبيًا قام بتدريبهم على فنون القتال.

وأضاف سعد في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم ”حملة فرعون“ أن فكرة أو تيمة الفيلم قديمة جدًا وتم تقديمها في أفلام سابقة مثل ”العظماء السبعة“، مشيرًا إلى أنهم قدموه بشكل وحدوتة مصرية.

وتابع: ”إننا بهذا الفيلم بدأنا بعودة السينما المصرية إلى وضعها الطبيعي ومنافستها للأفلام العالمية، وسيظهر ذلك بشدة خلال الفترة المقبلة مع عرض الفيلم“.

وأعرب عمرو سعد عن سعادته بمشاركة عدد من النجوم الأجانب في الفيلم، مؤكدًا أنها بداية جديدة للسينما المصرية نحو العالمية، كما أن جميع الفنانين المصريين ارتبطوا بالنجوم الأجانب بعلاقات صداقة واحترام ومحبة، خاصة تايسون حيث قدم له النسخة الثانية والوحيدة من تميمة الفيلم.