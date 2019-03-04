أبرز الأفلام المنتظرة في 2019.. تكثيف لافت لأفلام الإنميشن والخيال

ينتظر جمهور الفن السابع حول العالم صدور مجموعة من الأفلام المتنوعة خلال العام الحالي.. تقدم ”إرم نيوز“ قائمة بأبرزها:

Avengers: Endgame

تستقبل دور العرض السينمائية العالمية نهاية أبريل/نيسان المقبل، فيلم الخيال الأمريكي ”Avengers: Endgame“ الذي يجسد صراعًا مستقبليًّا متخيلًا مع قوى شريرة تسعى لإبادة البشرية، وبعد قضائها على نصف سكان الأرض ينتشر فريق من الأبطال الخارقين حول العالم للتصدي للإبادة، وإعادة الأمل للإنسانية، في أجواء من الحركة والمغامرات.

العمل من إخراج أنتوني روسو وجو روسو، وسيناريو ستيفن مكفيلي، اقتباسًا عن رواية الكاتب جاك كيربي المصورة، وشارك في بطولته روبرت داوني جونيور، وجريس إيفانز، وسكارليت جوهانسون، وبري لارسون، وجوش برولين، وبول رود.

The New Mutants

فيلم الخيال والحركة الأمريكي ”The New Mutants“ سيكون متاحًا منصف أبريل/نيسان المقبل، وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من المتحولين الجدد بعد تخرجهم في مدرسة ”تشارلز زافييه“ الشهير بالبروفيسور إكس.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ وسيناريو جوش بون، وﺗﺄﻟﻴﻒ نايت والتني، وشارك في بطولته مايسي ويليامز، وأليس براجا، وأنيا تايلور جوي، وتشارلي هيتون، وتومسون كيه توماس، وهابي أندرسون.

POKEMON Detective Pikachu

منتصف مايو/أيار المقبل، تعرض دور السينما فيلم الإنميشن ”POKEMON Detective Pikachu“ وهو أول تجسيد واقعي للشخصية الكرتونية الشهيرة بيكاتشو، الذي ينخرط في مغامرات فانتازية مشوقة وسط أجواء من الغموض والكوميديا.

والعمل من إخراج روب ليترمان وتأليف نيكول بيرلمان وديريك كونولي، وهو مستوحًى من لعبة إلكترونية تحمل الاسم ذاته، ومن إنتاج أمريكي ياباني مشترك، وشارك في بطولته رايان رينولدز، وجاستيس سميث، وتيم جودمان، وكاثرين نيوتن، ولوسي ستيفنز، و‫كين واتانابي، وكاران سوني.‬‬

الجزء الثالث لفيلم John Wick

وفي الشهر ذاته، يصدر الجزء الثالث لفيلم الجريمة الأمريكي ”John Wick: Chapter 3″، إذ يسعى من خلاله البطل جون ويك للنجاة بحياته من مطاردة محمومة ناتجة عن وضع جائزة كبيرة للإمساك به تبلغ قيمتها 14 مليون دولار، بعد تماديه وقتله لشخص بارز وخطير في عالم الجريمة.

الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، وﺗﺄﻟﻴﻒ وحوار ديريك كولستاد، وشارك في بطولته كيانو ريفز، وروبي روز، وهالي بيري، وأيان ماكشين، وهيرويوكي سانادا، وروبين لورد تايلور.

Aladdin

ننتقل إلى عالم ديزني، مع نسخة جديدة من القصة الكلاسيكية الشهيرة علاء الدين والمصباح السحري ”Aladdin“، بداية الفيلم تبدو تقليدية تركز على حياة تشرد علاء الدين وقرده ”آبو“ ولقائه بمحبوبته ياسمين، لكن الجديد في حبكة الفيلم التالية وتورط علاء الدين في مؤامرة للسيطرة على البشرية؛ ما يقوده إلى السجن، فكيف سيُبرئ علاء الدين اسمه بمساعدة مارد مصباحه من مخططات الوزير الشرير جعفر؟

أخرج العمل وشارك في كتابة حواره جاي ريتشي، وهو من تأليف جون أوجوست، وشارك في بطولته ويل سميث، وناعومي سكوت، ومروان كينزاري، ومينا مسعود، ونسيم بيدراد، ونعمان آكار، ويُعرَض أواخر مايو/أيار المقبل.

Toy Story 4

مغامرة جديد من قصة لعبة تنتظرنا في يونيو/حزيران المقبل، من إنتاج ”ديزني“ أيضًا، مجسدة في النسخة الرابعة لفيلم الإنميشن ”Toy Story 4“ وفيه تبرز شخصية جديدة وهي اللعبة ”فوركي“، التي تشارك في مغامرة على الطريق، ليكتشف فريق وودي من خلالها مدى اتساع العالم على لعبة صغيرة، في إطار من الكوميديا والخيال.

العمل من إخراج جوش كولي، وسيناريو ستيفاني فولسوم، اقتباسًا عن قصة الكاتب جون ﻻسيتر، وأدى أصوات الشخصيات فيه جوردي بينسون، وباتريشيا أركيت، وتيم ألين، وبوني هانت، وآني بوتس، وكريستين شال.

الأسد الملك

تجسيد حي وواقعي لفيلم الكرتون الشهير الأسد الملك ”The Lion King“ تستقبله دور السينما العالمية في يوليو/تموز المقبل، وفي إطار من الدراما والمغامرات ومقطوعات موسيقية ملحمية تعيد ديزني رواية قصة الأسد سمبا، بعد مرور 25 عامًا على إصدار النسخة الكرتونية منه.

أخرج الفيلم جون فافرو، وألف موسيقاه هانز زيمر، وأدى أصوات الشخصيات فيه دونالد جلوفر، وجيمس إيرل جونز، وسيث روجن، وشيواتال إيجيوفور، وإريك أندريه.