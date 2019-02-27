قصة نجاح رائد أعمال شاب في فيلم The Iron Orchard

يتطرق فيلم الدراما والرومانسية الأمريكي The Iron Orchard لقصة نجاح رائد أعمال يافع في حقول نفط الغرب الأمريكي المتوحش في تكساس عام 1939، وتخطيه لعقبات كبيرة للوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق حلمه ويصبح من أكبر المستثمرين في عصره.

ويستقر بطل الفيلم الشاب جيم ماكنيلي في بلدة صغيرة مليئة بالنفط وأصحاب الطموح الباحثين عن الثروة، بعد أن أنهك الكساد العظيم البلاد.

ويصطدم ”ماكنيلي“ بزعماء محليين متعجرفين، يتصدون لطموحه ويحاولون إبعاده، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، والاستمرار في احتكار سوق النفط الفتي.

ومع استمرار رجال النفط الأقوياء بمحاربته، وقلة أنصاره في البلدة، يجد العزاء في الحب بعد تعرفه على فتاة جميلة تدعم مسيرته المهنية.

ويتدرج ”ماكنيلي“ بالعمل لتحقيق حلمه ببطء وثبات إلى أن يصل إلى قمة الهرم في سوق النفط المحلي، ويصبح أكبر مستثمري الغرب الأمريكي، ويرسم ملامح حقبة جديدة لعالم جديد.

وتستقبل دور العرض العالمية حاليًا الفيلم الجديد، وهو من إخراج تي روبرتس، وتأليف جيري دي ليون، وإنتاج هيوستن هيل وجورج سليدج، وبطولة آلي كاوبرين، وأوستن نيكولز، وليو تيمبل، تيموثي لي ديبرايست، ولان جاريسون.