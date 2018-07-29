مجموعة استثمارية جديدة تدخل سوق السينما السعودية الناشئ بـ30 دار عرض

حصلت مجموعة استثمارية جديدة، اليوم الأحد، على ترخيص رسمي لإنشاء دور عرض سينمائية في السعودية التي رفعت مؤخرًا الحظر المفروض على السينما، بهدف إنشاء 30 دار عرض موزعة على مناطق المملكة.

وتسلم اتحاد مجموعة “الراشد –امباير سينما”، من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ترخيصًا كثالث مشغل للسينما في البلاد بعد أن أطلقت مجموعتان استثماريتان في شهر أبريل/نيسان الماضي نشاطهما السينمائي الفعلي في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن اتحاد مجموعة “الراشد –امباير سينما”، يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة بواقع 30 دار سينما خلال 3 أعوام.

وافتتحت شركة “AMC” الأمريكية، يوم 18 من شهر أبريل/نيسان الماضي، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت على أول ترخيص سعودي لإنشاء دور عرض في البلاد.

وانضمت سلسلة “فوكس سينما” الإماراتية، إلى مشغلي السينما في السعودية في الشهر ذاته، وافتتحت أول دار عرض سينما لها في المملكة، وثاني دار عرض في البلاد التي تراجعت أخيرًا عن حظر للسينما استمر نحو 4 عقود.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.