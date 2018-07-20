يورا محمد تكشف عن آخر أعمالها الفنية.. وشرطها للعمل بالسينما (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية يورا محمد عن آخر أعمالها الفنية، حيث تشارك في مسلسل “السر” بطولة نضال الشافعي وحسين فهمي ووفاء عامر وريم البارودي، ويتكون من 60 حلقة، والمقرر عرضه قريبًا على القنوات الفضائية.

وقالت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إنها حاولت الظهور في السباق الرمضاني الماضي بشخصيتين مختلفتين، فقدمت الكوميدي لأول مرة في مشوارها الفني في “أرض النفاق”، بالإضافة إلى التراجيديا في مسلسل “سك على إخواتك”، موجهة الشكر للفنان محمد هنيدي والمخرج سامح عبدالعزيز اللذين ساعداها في تأدية الدور بهذا الشكل الذي أثنى عليه الجميع.

وعن السينما في حياتها وهل توجد أدوار عرضت عليها؟، قالت يورا محمد إنها حاليًا في مرحلة قراءة العديد من الأعمال السينمائية، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عمل سينمائي إلا إذا كان على نفس مستوى الأعمال الدرامية التي قدمتها لإرضاء جمهورها.

يُذكر أن الفنانة المصرية يورا محمد، شاركت في بعض الأعمال الفنية منها “تفاحة حوا”، “روج”، و”سك على إخواتك”.