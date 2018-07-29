السعودية.. شاب يضرم النار بسيارة ويلقى عقوبته على الفور (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الأحد، لحظة إضرام شاب النيران في سيارة متوقفة أمام أحد المنازل.

وبحسب ناشطين، وقعت الحادثة في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أظهره الفيديو، طالت النيران جزءًا من ملابس ووجه الشاب مفتعل الحريق، لكنه نجح في إطفاء نفسه ولاذ بالفرار.

ومن المتوقع أن توضح الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تفاصيل الفيديو المتداول، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

فيما أشارت تقارير إخبارية إلى أن السيارة المحترقة “تعود لفتاة”.