رغم رحيله.. مهرجان دبي السينمائي يعيد “خان” للحياة

يشارك المخرج المصري أحمد عامر بفيلم “بلاش تبوسني” في الدورة الـ14 من عمر مهرجان دبي السينمائي، إذ يعرض الفيلم ضمن برنامج “ليال عربية”.

وتدور أحداثه حول الصراع بين منتج ومخرج وممثلة جمعهم فيلم واحد، ولكل منهم فكر وطريقة في التعامل مع الحياة، ويحدث صدام بين أفكارهم.

ويشهد الفيلم ظهور المخرج الراحل محمد خان في 5 مشاهد كممثل، إذ يظهر في الأحداث بشخصيته الحقيقية، ويظهر معه -أيضا- صديق عمره المخرج خيري بشارة.

وفيلم “بلاش تبوسني” بطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران، والممثلة سوسن بدر كضيف شرف.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت البوستر الأول له منذ أيام وتصدرته الفنانة ياسمين رئيس.

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في فيلم “الشيخ جاكسون” المرشح لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار وتجسد في العمل دور حبيبة البطل؛ التي تدفعه وتشجعه على حب “مايكل جاكسون”.