معرض ستوكهولم للكتاب العربي.. قضايا الهجرة والاندماج تطغى على العناوين والندوات

اختتمت أول من أمس، فعاليات معرض ستوكهولم للكتاب العربي الذي أقيم في العاصمة السويدية تحت شعار "الكتاب تسامح وسلام والكتاب صديق الغربة".

واستمر المعرض بدورته الثالثة خمسة أيام وتضمن مشاركات ثقافية وفنية من قبل عدد كبير من دور النشر والتوزيع العربية، كما تخلل المعرض مناقشات أدبية وفكرية وأمسيات شعرية متنوعة تهدف إلى تصدير الثقافة العربية إلى المجتمع الأوروبي.

وقال المشرف العام على المعرض يزن يعقوب لإرم نيوز: "المعرض أقيم للمرة الأولى في أكتوبر العام 2020، وهذه دورته الثالثة التي أتت تلبية لمطالب الجالية العربية في السويد بضرورة إقامة معرض للكتاب، كون البلاد تفتقر لمثل هذه الفعاليات.