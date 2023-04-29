رواية غير منشورة لغابرييل غارسيا ماركيز تُطرح في 2024

ستُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر "راندوم هاوس" أمس الجمعة.

وأشارت الدار في بيان إلى أنّ الكتاب الجديد لمؤلف "مئة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" سيكون مُتاحاً "عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك" و"سيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024".